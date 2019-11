Réalités : commercialise une résidence près de Nantes

07/11/2019 | 16:05

Le groupe Réalités annonce ce jeudi débuter la commercialisation de la résidence Link, située à Saint-Herblain, près de Nantes.



L'ensemble résidentiel Link proposera 20 appartements du T1bis au 4 pièces, répartis sur 4 étages. La livraison du chantier est prévue pour le 1er trimestre 2022.



'Deuxième ville de la métropole nantaise, Saint-Herblain, par son dynamisme économique, ses infrastructures et ses espaces verts, offre un cadre de vie privilégié à ses habitants. Localisée entre le centre-ville de Nantes et le pôle commercial Atlantis, la résidence LINK permettra à ses futurs occupants de rejoindre à pied transports en commun, commerces de proximité, écoles et, en quelques minutes de voiture ou de transports en commun, la gare de Nantes et l'aéroport Nantes-Atlantique', explique Réalités.





