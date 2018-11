Réalités : construction de 15 logements au sud de Paris

27/11/2018 | 15:14

Réalités annonce la construction de 15 logements à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, une commune située à 30 kilomètres au sud de Paris.



Cette résidence de 2 étages comprend 15 logements, du studio au 3 pièces, avec la possibilité de réunir des lots pour créer des surfaces plus grandes. Les appartements offrent par ailleurs de grands jardins privés en rez-de-chaussée et des vues dégagées.



La livraison de cet ensemble est prévue au deuxième trimestre 2020.





