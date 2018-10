Réalités : création d'une Chaire avec l'école Audencia

22/10/2018 | 13:00

Faisant suite à la signature, en septembre, d'un partenariat avec l'école de management Audencia, le groupe Réalités annonce ce jour la création de la Chaire 'Réalités - Vivre l'intelligence des territoires', qui permettra la création d'un 'Lab commun' associant les collaborateurs de Réalités à une équipe de professeurs et doctorants d'Audencia.



'Le but de ce Think Tank : modéliser la façon de concevoir des projets immobiliers et urbains innovants et travailler efficacement pour le développement des territoires. Le partenariat inclut également un volet pédagogique avec des étudiants de formations Mastère Spécialisé', expliquent Réalités et Audencia.



Ce projet représente un engagement financier de 600.000 euros sur 4 ans pour le groupe Réalités.





