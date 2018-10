Realites : gagne +7%, s'attend à une solide croissance

09/10/2018 | 16:22

En hausse de plus de 7% à la Bourse de Paris, l'action Realites saluait les comptes semestriels bien orientés et les prévisions publiées hier soir par le promoteur immobilier du Grand Ouest. Même si, dans la zone des 20 euros, le titre reste bien loin des 39 euros qu'il a tutoyés en mars dernier.



Revenons en séquence sur les dernières annonces de la société. Le 20 septembre, on apprenait que les ventes du premier semestre, à 51,6 millions d'euros, ressortaient en hausse de 2,8% sur un an. Un taux bien modeste comparé à la croissance stratosphérique de 53% de l'année 2017. Soit, mais sur le semestre, le marché hexagonal du logement résidentiel s'est contracté de 5%, et même 'jusqu'à - 15% au niveau local sur les zones non tendues', souligne Realites sur la base des données du cabinet spécialisé Adéquation.



En effet, le nouveau cadre de la politique du logement a perturbé le secteur, surtout du côté des maisons et des zones les moins denses. Mais quoi qu'il en soit, Realites a réussi à surperformer son marché.



Quid de l'avenir, dont l'état des commandes donne une idée ? Les réservations enregistrées au premier semestre se sont tassées de 10% à 68 millions d'euros, mais il s'agit selon Realites d''un retrait essentiellement lié à la faible offre commerciale disponible à la vente'. La direction prévoit d'ailleurs une 'inversion de tendance' au second semestre, en raison d'un calendrier commercial plus favorable.



En effet et comme nombre de promoteurs, Realites n'est pas resté les bras croisés face aux difficultés résidentielles : outre un grand contrat comme YelloPark, qui contribue à sa visibilité, la société basée à Saint-Herblain (tout près de Nantes) a entrepris de limiter son exposition à sa région d'origine. Avec un certain succès, comme en témoigne la progression de son activité en Aquitaine, en Centre Loire et même en Ile-de-France. De plus, Realites a lui aussi misé sur les résidences étudiantes (21% du chiffre d'affaires) et celles dédiées aux personnes âgées avec services (13% de l'activité semestrielle).



Autant d'éléments qui permettent au groupe de viser environ 130 millions de ventes sur l'ensemble de 2018, ce qui présage d'un second semestre dynamique, avant 200 millions en 2020. La croissance devrait donc rester au rendez-vous et en attendant, la rentabilité l'est aussi : au premier semestre, la marge opérationnelle s'est améliorée de plus d'un point de pourcentage, à 6,5%, ce qui signifie que le groupe 'tient' ses coûts et ne s'en laisse pas compter sur les prix. Et ce malgré les investissements inhérents à la croissance. Enfin, le résultat net part du groupe atteint 1,3 million (+ 25,4%).



Du côté du financement et du bilan, le groupe a placé au printemps une deuxième tranche d'Euro PP (pour 'private placement') pour un peu plus de 16 millions d'euros. Ce qui a contribué à ramener le gearing tenant compte du crédit bail immobilier de 108% à 89% entre juin 2017 et juin 2018.



Chez Portzamparc, on prévoit donc, après 1,15 euro en 2017, des bénéfices par action Realites de 1,85 euro cette année avant 2,39 euros en 2019, soit des PER plutôt modérés. Le tout assorti d'un rendement de l'ordre 3%. A l'achat, les spécialistes visent un ambitieux objectif de 32,5 euros.



EG



