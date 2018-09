Réalités : hausse de 2,8% du CA au 1er semestre

21/09/2018 | 13:52

Réalités affiche une progression du chiffre d'affaires IFRS de +2,8% à 51,6 millions d'euros et du chiffre d'affaires économique de +3,5% à 56,8 millions au titre du premier semestre 2018, conformes à ses attentes.



Le groupe immobilier revendique aussi un développement foncier - hors projet YelloPark et autres projets d'aménagement en cours de développement - au plus haut historique à 201 millions d'euros (+60%) ainsi qu'une poursuite de sa stratégie de diversification.



Compte tenu de la saisonnalité habituelle et du niveau d'activité, il anticipe pour 2018, et conformément à ses prévisions, un chiffre d'affaires autour de 130 millions d'euros et le maintien d'un niveau de rentabilité comparable à celui de 2017.



