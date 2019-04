Réalités : lancement de deux programmes à La Rochelle

09/04/2019 | 11:43

Le groupe Réalités annonce ce mardi le lancement de deux programmes immobiliers à La Rochelle, comprenant respectivement 38 et 22 logements.



Ainsi, après Area, résidence de 38 appartements au sein du quartier Laleu, Réalités lance Les Chemins de Rompsay, un programme de 22 logements à proximité du canal de Rompsay. Ces deux résidences proposent plusieurs appartements éligibles à l'accession à prix maîtrisé, ou accession abordable. 'Sous conditions, ce dispositif permet l'achat d'un logement en dessous du prix du marché et offre ainsi aux Rochelais la possibilité d'accéder à la propriété plus facilement', précise Réalités.



Area sera livré d'ici la fin de l'année 2020, et Les Chemins de Rompsay, à la fin du 1er semestre 2021.





