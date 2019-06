Realites : le titre gagne 3%, un analyste à l'achat

18/06/2019 | 17:41

Le titre gagne plus de 3% après l'analyse de Portzamparc. Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, est toujours d'avis d'acheter l'action Realites, en estimant que le promoteur immobilier de la région nantaise a financièrement sécurisé son développement. L'objectif de cours reste fixé à 29 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 30%.



Les analystes reviennent sur la double émission hydride d'un montant total de 46 millions menée à bien par Realites la semaine passée. 'Le groupe sécurise ainsi ses futures échéances de remboursement ainsi que le financement de son développement, tout en renforçant sa solidité financière', salue Portzamparc.



