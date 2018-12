Réalités : livraison d'une crèche à Bordeaux

11/12/2018 | 15:23

Réalités Life+, filiale du groupe Réalités, annonce avoir livré à la Fondation COS Alexandre Glasberg, un an après la pose de la première pierre, une crèche neuve au coeur du site de la rue des Treuils, à Bordeaux.



Cette crèche multi-accueil neuve d'une surface utile de 280m², est agréée pour 24 enfants âgés de trois mois à quatre ans. Elle répond aux exigences de la règlementation RT 2012 et dispose d'un jardin clos avec jeux.



Cet événement marque également le lancement de la réhabilitation du château datant du XIXème siècle de la résidence COS Villa Pia présente sur le même site, ce bâtiment abritant 58 chambres parmi les 98 chambres dont dispose cet EHPAD.



