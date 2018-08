Réalités : partenariat avec Heurus et InfraRed CP

09/08/2018 | 08:56

Le promoteur Réalités annonce la signature d'un partenariat d'une durée de cinq ans avec Heurus, gestionnaire de résidences services seniors, et InfraRed Capital Partners, gestionnaire d'investissements international en immobilier et infrastructure.



Ce partenariat exclusif porte sur le développement et l'exploitation d'une plateforme de résidences services seniors en France. Il est assorti de la signature de contrats de réservation sur deux résidences situées à Brest et Loudéac actuellement en cours de construction.



