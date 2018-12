Réalités : projet de résidence au Havre

10/12/2018 | 14:31

Réalités annonce construire 'Les Jardins d'Ostara', une résidence de 59 logements (45 en accession du studio au 5 pièces et 14 logements sociaux) sur le site de l'ancienne école Beaumarchais, au coeur du quartier des Docks au Havre.



Outre la réhabilitation de l'ancienne école avec ses extensions de part et d'autre, ce programme résidentiel comprend deux bâtiments modernes de trois étages, complétés d'un espace commercial indépendant.



'Situé en entrée de ville, à quelques minutes de la gare, le quartier des Docks mixe un passé historique à une toute nouvelle vitalité impulsée par l'implantation des grandes écoles', souligne le promoteur immobilier.



