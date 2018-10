Realites : résultats en nette hausse, prévisions confirmées

09/10/2018 | 09:55

Realites a publié hier soir des comptes semestriels en nette amélioration assortis de prévisions confirmées. Le promoteur immobilier originaire de la région nantaise s'attend à une reprise des réservations au second semestre.



Déjà publié le 20 septembre dernier, le CA semestriel IFRS avait progressé de 2,8% à 51,6 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année, les ventes (toujours en données IFRS) sont toujours attendues vers 130 millions d'euros.



Pour sa part, l'EBITDA décolle de 26,4% à 4,3 millions d'euros, Realites visant 11,5 millions d'euros sur l'ensemble de 2018. Le résultat opérationnel prend 24,4% à 3,3 millions, soit une marge améliorée de 110 points de base à 6,5%. Enfin, le bénéfice net part du groupe semestriel suit : + 25,4% à 1,3 million d'euros.



Durant les six premiers mois de l'année, le volume de réservations a reculé de 10% à 68 millions d'euros, 'un retrait essentiellement lié à la faible offre commerciale disponible à la vente', explique la direction. Cependant, Realites s'attend à une 'inversion de tendance' d'ici fin 2018 ' du fait du dynamisme de l'activité commerciale et des nombreux lancements commerciaux en cours'.



Enfin, Realites vise toujours un CA IFRS de l'ordre de 200 millions d'euros à horizon 2020.







