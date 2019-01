Realites : s'envole de 12% après ses données commerciales

11/01/2019 | 17:55

Le titre s'envole de plus de 12% profitant d'une analyse de Portzamparc. A en croire l'analyste, l'action du promoteur immobilier Realites en a encore sous le pied. Toujours à l'achat sur la valeur, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' confirme son objectif de 29 euros qui augure d'une hausse de l'ordre de 60%.



'Les niveaux de réservations et d'actes s'établissent respectivement à 203,1 millions d'euros (+ 44% sur un an) et 174 millions (+ 29%) pour l'année 2018, ils accompagnent ainsi l'accélération du développement foncier du groupe de ces dernières années ainsi que la dynamique de l'offre commerciale de 2017 (+ 24% par rapport à 2016)', commentent les spécialistes, pour lesquels ces chiffres corroborent l'accélération des ventes anticipée à partir de cette année.



Bref, indique Portzamparc à l'appui de son optimisme, cette 'publication (...) confirme la bonne exécution des projets en cours ainsi que la bonne commercialisation des programmes'.



