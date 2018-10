Realites : Portzamparc confirme son optimisme

09/10/2018 | 10:07

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les petites et moyennes valeurs parisiennes, confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du promoteur immobilier Realites, dans le sillage de comptes semestriels bien orientés. L'objectif de cours demeure fixé à 32,5 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 60%.



Les analystes saluent l'amélioration de la marge brute semestrielle de 250 points de base grâce à 'une structure de coûts de construction maîtrisée et (à) des charges de commercialisation mesurées'.



Au final, Portzamparc évoque une 'publication sans surprise qui offre plus de visibilité sur l'atterrissage annuel', l'EBITDA visé étant de 11,5 millions sur l'année, après 4,3 millions au premier semestre. Les analystes soulignent également la confirmation de l'objectif de CA de 200 millions environ à horizon 2020, celui visé en 2018 étant de 130 millions.









