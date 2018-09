Réalités : Portzamparc entame le suivi à l'achat

25/09/2018 | 11:21

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a entamé à l'achat le suivi du titre du promoteur immobilier Réalités ce matin. Fixé à 32,5 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de plus de 60%.



Ce groupe nantais est essentiellement présent dans la moitié Ouest de l'Hexagone, mais 'la région Ile-de-France est un axe de développement stratégique', et Réalités s'y développe actuellement. Portzamparc anticipe une croissance 'modeste' des ventes de l'ordre de 2% cette année, puis une forte accélération à partir de 2019 (+ 25%). La rentabilité devrait s'améliorer elle aussi.



Parallèlement, Réalités cherche à mieux équilibrer ses apports financiers' et à réduire, dès 2018, de 100 à 150 points de base sont coût de financier, qui était l'an dernier de 9,5%, en visant à terme 'une cible normative' de 6%.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.