Realstone Swiss Property a augmenté avec succès son capital

Zurich (awp) - Le fonds immobilier lausannois Realstone Swiss Property a augmenté son capital avec succès. La totalité des parts proposées ont été souscrites et le fonds récolte ainsi environ 54 millions de francs suisses, a-t-il indiqué lundi soir.

L'augmentation, qui avait pour but de soutenir la gestion active et la création de valeur du portefeuille, s'est déroulée du 29 juin au 7 juillet. Au total, 228'023 parts ont été émises, et toutes ont été souscrites. La libération et la cotation sur SIX interviendront dès mardi 14 juillet.

Le produit de l'opération servira notamment à réaliser les projets de densification et de rénovation pour renforcer et améliorer les revenus locatifs du parc. Les travaux de surélévation de deux immeubles ont débuté à Lausanne, et quatre demandes de permis de construire seront bientôt déposées pour des projets à Meyrin, Fribourg et Lausanne pour un total de 34,3 millions de francs suisses.

