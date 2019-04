Realstone Swiss Property vend un immeuble et en achète deux 0 04/04/2019 | 19:15 Envoyer par e-mail :

Lausanne (awp) - Realstone Swiss Property Fonds a procédé à des modifications de son portefeuille immobilier au premier trimestre 2019. Le fonds immobilier lausannois a vendu un immeuble commercial à Zurich et en a acheté deux d'habitation à Nyon et Chavannes-près-Renens, indique un communiqué diffusé jeudi soir. L'immeuble zurichois, acheté il y a cinq ans pour 9,3 millions de francs suisses, a été vendu pour 12,75 millions à un Family Office. Les deux nouveaux immeubles en Suisse romande ont été acquis pour respectivement 8,6 et 5,9 millions de francs suisses. Les 45 nouveaux appartements du portefeuille de la société représentent un potentiel de hausse des revenus locatifs de près de 20%. ra/uh/rp/buc

