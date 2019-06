Lausanne (awp) - La société immobilière Realstone a acheté un immeuble sis à Richterswil (ZH) pour le compte du fonds Realstone Swiss Property (RSP). Le prix de la transaction se monte à 10,8 millions de francs suisses et le transfert des risques et profits est intervenu au 1er juin, a indiqué Realstone lundi soir. L'immeuble génère un revenu locatif net annuel de 378'000 francs suisses.

L'immeuble est proche de la gare de Richterswil et jouit de la vue sur le lac de Zurich. Il est composé de 20 appartements, d'une maison dépendante, de 7 places de parking et de près de 400 m2 d'espaces de vente et de stockage.

rp/jh