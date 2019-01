Reckitt Benckiser : Jefferies dégrade son opinion

24/01/2019 | 14:25

Jefferies dégrade son opinion sur Reckitt Benckiser de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 6800 à 5000 pence, une semaine après l'annonce du prochain départ du directeur général Kapoor.



'Ce retrait surprise cristallise des anxiétés prolongées', estime l'intermédiaire financier, qui n'attend pas de réparations rapides et voit 'un risque significatif de réinitialisation de marge sous un nouveau directeur général'.



'Avec une vision significativement inférieure au consensus sur 2019, et une saison du rhume et de la grippe faible aux Etats-Unis comme catalyseur potentiel négatif à court terme', Jefferies abaisse donc sa position.



