Reckitt Benckiser : abaissement d'objectif de croissance

30/07/2019 | 11:55

Reckitt Benckiser lâche 2,6% à Londres, après un abaissement par le groupe de produits de consommation courante de sa prévision de croissance des revenus nets à +2-3% en données comparables, et non plus à +3-4%.



Le Britannique justifie cet abaissement par une performance de 1% en données comparables au premier semestre, 'quelque peu inférieure aux attentes', selon son directeur général Rakesh Kapoor, qui espère néanmoins un retour à un niveau plus normal au second semestre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.