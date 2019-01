Reckitt Benckiser : le directeur général est sur le départ

16/01/2019 | 09:59

Reckitt Benckiser annonce ce matin qu'après avoir passé plus de huit ans à la direction générale, Rakesh Kapoor quittera ses fonctions 'd'ici la fin de 2019'. L'action perd environ 2% ce matin à Londres, quand l'indice FTSE 100 se tasse à peine.



Le conseil d'administration du géant britannique des produits de grande consommation (Harpic, Strepsils, Veet, Scholl, Air Wick...) a entamé la recherche d'un successeur, en ajoutant que des candidats 'internes et externes' seront pris en compte.



Entré chez Reckitt Benckiser voilà 32 ans, M. Kapoor a notamment déclaré : 'Ces deux dernières années ont été particulièrement marquées par la transformation du groupe, avec l'acquisition de Mead Johnson, ce qui dont découle la mise en place de deux grandes divisions, Health et Hygiene & Home'.



En vue de 2020, 'il me semble que le moment est venu pour de nouveaux dirigeants' prennent la suite, indique-t-il.





