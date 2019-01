Reckitt Benckiser : pénalisé par une dégradation de broker

24/01/2019 | 15:23

Reckitt Benckiser s'affaisse de 3,5% à Londres, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 6800 à 5000 pence sur le titre du groupe de produits de consommation courante.



'Le retrait surprise du directeur général Kapoor cristallise des anxiétés prolongées', estime l'intermédiaire financier, qui n'attend pas de réparations rapides et voit 'un risque significatif de réinitialisation de marge sous un nouveau directeur général'.



'Avec une vision significativement inférieure au consensus sur 2019, et une saison du rhume et de la grippe faible aux Etats-Unis comme catalyseur potentiel négatif à court terme', Jefferies abaisse donc sa position.



