Reckitt Benckiser : transaction judiciaire aux Etats-Unis

11/07/2019 | 09:12

Reckitt Benckiser, le géant britannique des produits de grande consommation et pharmaceutiques, annonce avoir conclu une transaction avec le ministère américain de la Justice et l'autorité de régulation de la consommation, la Federal Trade Commission (FTC), qui met un terme à une enquête portant sur les opioïdes commercialisés par l'une de ses anciennes filiales.



Le produit concerné l'enquête, le Suboxone Film, était commercialisé par Individior, filiale pharmaceutique entièrement déconsolidée par Reckitt Benckiser en 2014.



Le groupe paiera aux autorités fédérales américaines un montant pouvant aller jusqu'à 1,4 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d'euros).





