Reckitt Benckiser : Credit Suisse relève son opinion

15/04/2020 | 11:24

Credit Suisse relève son opinion sur Reckitt Benckiser à 'neutre' avec un nouvel objectif de cours de 5900 pence, estimant que la vive progression de la demande en produits d'hygiène et de santé à marge brute élevée devrait doper son plan de redressement.



Dans sa note sur le secteur européen des biens de consommation courante, le bureau d'études recommande plus généralement aux investisseurs de privilégier la 'valeur' sur la 'qualité', alors que la dispersion des P/E s'est accrue durant la crise.



