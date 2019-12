Reckitt Benckiser Group plc : congés payés supplémentaires pour les nouveaux parents

Le fabricant de préservatifs Durex et de désinfectants Lysol a également déclaré qu'il augmenterait le congé paternité pour les pères à 4 semaines, avec la possibilité de prendre 4 semaines supplémentaires de congés non payés. La société a déclaré que ses nouvelles politiques s'appliqueraient également aux employés appartenant à la communauté LGBTQ+ et incluant les familles adoptives et les mères porteuses, afin d'éviter toute discrimination.

Le congé maternité aux États-Unis est actuellement de 16 semaines rémunérées et sera réexaminé dans 12 mois afin de l'aligner sur la politique mondiale. Une autre entreprise du FTSE 100, Diageo est l'une des cinq seules entreprises au monde à proposer 26 semaines de congé parental payé pour tous ses employés. Des groupes de défense des droits des femmes ont déclaré que la réduction de l'écart permettrait de lutter contre les discriminations à l'égard des femmes.

Aviva, British Land, Diageo, HP et Spotify ont été salués par Equileap (classement qui positionne les entreprise selon l'égalité professionnelle).