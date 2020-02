Reckitt Benckiser : bien orienté après ses résultats annuels

27/02/2020 | 13:00

Reckitt Benckiser s'adjuge 2,3% à Londres, après la publication par le groupe de produits de consommation courante d'un bénéfice net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 2,7% à 2,47 milliards de livres sterling au titre de 2019.



A plus de 12,4 milliards de livres, le chiffre d'affaires a augmenté de 2% en données publiées et de 0,8% en données comparables, des effets mx-prix positifs de 3% ayant plus que compensé une contraction des volumes de 2%.



Reckitt Benckiser va proposer un dividende total de 174,6 pence par action au titre de 2019. Pour l'année qui commence, il anticipe 'une croissance des revenus en comparable plus élevée, avec une progression ferme vers son objectif à moyen terme'.



