Recordati : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 06/11/2019 | 09:14 achat En cours

Cours d'entrée : 36.7€ | Objectif : 40.97€ | Stop : 34.7€ | Potentiel : 11.63% Le titre Recordati présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 40.97 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 33.83 EUR.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. RECORDATI 20.83% 8 268 JOHNSON & JOHNSON 0.91% 343 249 ROCHE HOLDING AG 20.79% 253 110 MERCK AND COMPANY 8.52% 212 306 PFIZER -14.14% 207 304 NOVARTIS 16.50% 197 415 NOVO NORDISK AS 27.90% 133 322 AMGEN 10.48% 127 797 ASTRAZENECA 25.37% 124 309 ABBVIE -11.23% 120 999 SANOFI 9.38% 114 774

Données financières (EUR) CA 2019 1 470 M EBIT 2019 468 M Résultat net 2019 333 M Dette 2019 754 M Rendement 2019 2,64% PER 2019 23,0x PER 2020 21,1x VE / CA2019 5,60x VE / CA2020 5,16x Capitalisation 7 469 M Prochain événement sur RECORDATI 18/11/19 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 41,44 € Dernier Cours de Cloture 36,60 € Ecart / Objectif Haut 28,4% Ecart / Objectif Moyen 13,2% Ecart / Objectif Bas -4,37% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Andrea Recordati Chief Executive Officer & Director Flemming Ornskov Non-Executive Chairman Fritz Squindo Chief Financial Officer, Executive Director & MD Luisa Mainoli Senior Vice President-Group Finance Raffaele Sabia SVP-Pharmaceutical Research & Development