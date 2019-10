Recordati : Credit suisse passe à la vente

04/10/2019 | 10:49

Précédemment neutre sur le titre pharmaceutique italien Recordati, Credit suisse est passé ce matin à la vente ('sous-performance'). L'objectif de cours est de 35 euros.



Les analystes saluent l'historique favorable du groupe en termes de croissance organique comme externe, avec des taux de l'ordre de 5% dans les deux cas, ainsi que sa capacité à réaliser rapidement des acquisitions relutives.



Depuis que le groupe est contrôlé par un fonds de private equity (CVC), le marché anticipe une accélération du nombre de 'deals'. Credit suisse estime l'hypothèse probable, mais redoute que Recordati ne se tourne vers des produits de spécialité nécessitant des efforts de marketing et de R&D, domaines dans lesquels le 'track record' du groupe n'est pas le plus probant, indique une note.



Enfin, l'action Recordati affiche un PER 2020 de 21,8 fois, ce qui représente une prime de 22% sur le secteur.





