Recticel : des cessions bien négociées font s'envoler le titre

Un niveau de valorisation qui surprend très positivement ING, qui pensait que les deux participations ne valaient que 140 M€. L'analyste salue un net allègement du bilan et de nouvelles étapes vers la création d'un acteur spécialisé dans l'isolation. Il réitère son avis à l'achat et son objectif de 11 EUR.

"C'est une grande nouvelle", abonde KBC, qui reste acheteur avec un objectif à 9 EUR. Le bureau d'études estime que le prix pour les intérieurs automobiles est "acceptable", d'autant que le risque qu'aucune transaction n'ait lieu était de plus en plus grand. Pour la part dans la coentreprise, le montant obtenu est jugé très positif. Là aussi, on se satisfait de la migration vers les activités à plus forte valeur ajoutée.

Il faut enfin noter que Degroof Petercam est repassé de conserver à acheter ce matin, en visant 6,40 EUR.