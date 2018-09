RECYLEX S.A. : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Rapport Financier Semestriel 2018 peut être consulté sur le site internet de la société www.recylex.fr dans la rubrique Actionnaires / Investisseurs, Informations réglementées / Rapport financier Semestriel : http://www.recylex.fr/fr,actionnaires-investisseurs,informations-reglementees,rapport-semestriel,2018.html

Régénérer les mines urbaines

Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.

Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017.

Karim ZOUANEB / TBWA

+ 33 (0) 6 47 41 28 20

karim.zouaneb@tbwa-corporate.com

