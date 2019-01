RECYLEX SA : ARRÊT DE MAINTENANCE ANTICIPÉ DE WESER-METALL GMBH

Suresnes, le 8 janvier 2019 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce que sa filiale allemande Weser-Metall GmbH, opérant la fonderie de plomb du Groupe à Nordenham, réalise actuellement un arrêt de maintenance anticipé, suite à la constatation d'une usure avancée des briques réfractaires de son four principal (four BSF).

La décision d'avancer partiellement au mois de janvier 2019 le grand arrêt de maintenance programmé, prévu initialement à la fin du second trimestre 2019, a été prise en raison d'une usure avancée du four, liée à son changement de mode de fonctionnement depuis sa connexion avec le nouveau four de réduction et aux difficultés techniques qui en ont résultées1.

L'arrêt de maintenance actuel durera environ trois semaines, soit une durée similaire aux grands arrêts de maintenance habituels, mais sera suivi d'un court arrêt de maintenance complémentaire d'environ une semaine à la fin du second trimestre 2019 en vue d'implémenter des modifications techniques visant à améliorer la disponibilité du four principal (BSF). La production de plomb des deux fours combinés de la fonderie de Weser-Metall GmbH devrait reprendre avant la fin du mois de janvier 2019.

Ces arrêts de maintenance vont générer des besoins de trésorerie additionnels qui devront être pris en compte dans le cadre des discussions en cours avec l'ensemble des partenaires financiers du périmètre allemand du Groupe. Ces discussions ont pour objectif d'adapter et d'élargir le dispositif de financement (conclu en décembre 2016 et modifié en septembre 2018), à la performance financière et aux besoins de trésorerie identifiés à ce jour du périmètre allemand du Groupe2.

Dans ce cadre, les besoins de financements complémentaires du sous-groupe allemand pour l'exercice 2019 sont évalués à ce jour jusqu'à 26 millions d'euros, en particulier afin de couvrir ses investissements prévisionnels nécessaires au maintien de ses activités opérationnelles (pour un montant de l'ordre de 18 millions d'euros) et ses besoins en fonds de roulement liés à son activité.

Suite à la non-atteinte par le sous-Groupe allemand de son objectif financier fixé au 31 décembre 2018, tel que défini dans le contrat de financement conclu en décembre 2016 et révisé en septembre 2018 et compte tenu des discussions en cours, les partenaires financiers ont temporairement accepté, jusqu'au 31 janvier 2019, de ne pas exercer leurs droits de résiliation anticipée et de reporter les tranches de remboursement échues au 31 décembre 2018 à cette date.

La situation de trésorerie du sous-groupe allemand et du Groupe dans son ensemble demeure tendue mais stable à ce jour, comparativement au 30 novembre 20182.

Recylex S.A. tiendra ses investisseurs informés de l'évolution et de l'issue des discussions en cours.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation du site arrêté de L'Estaque se poursuivent. Compte tenu de leur état d'avancement, une demande de report de l'échéance de fin des travaux, actuellement fixée au 31 décembre 2018, a été sollicitée auprès des autorités compétentes.

1 Voir communiqués de presse des 26 juillet 2018, 29 août 2018, 28 septembre 2018 et 30 octobre 2018.

2 Voir communiqué de presse du 5 décembre 2018.

*************************************

Régénérer les mines urbaines

Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.

Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017.

Pour en savoir plus sur le groupe : www.recylex.fr ou Linkedin et twitter : @Recylex

*************************************

Contact Presse / Investisseurs :

Gabriel ZEITLIN

+ 33 (0)1 58 47 29 89

gabriel.zeitlin@recylex.fr

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RECYLEX SA via Globenewswire