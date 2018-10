RECYLEX SA : INFORMATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2018

Baisse du chiffre d'affaires consolidé en raison du repli du segment Plomb

Baisse du chiffre d'affaires du segment Plomb principalement en raison du ralentissement de la production, poursuite des efforts pour améliorer la production

Solide performance du segment Zinc malgré le repli du cours du zinc

Forte augmentation du chiffre d'affaires du segment Métaux Spéciaux et léger repli du chiffre d'affaires du segment Plastique

Suresnes, le 30 octobre 2018 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie ce jour ses chiffres d'affaires au 30 septembre 2018 et pour le troisième trimestre 2018.

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2018 s'est élevé à 281,5 millions d'euros, en recul de 17% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2018 a atteint 87,7 millions d'euros, en repli de 26% par rapport à la même période de 2017.

Chiffre d'affaires consolidé par segment (données IFRS non auditées)

(en millions d'euros) Au

30 septembre 2018 Au

30 septembre 2017 Variation

(en%) Plomb 181,3 242,6 -25% Zinc 75,5 74,3 +2% Métaux Spéciaux 14,6 10,4 +40% Plastique 10,1 10,2 -1% Total 281,5 337,5 -17%

Sebastian Rudow, Président-Directeur général de Recylex S.A., a déclaré :

« La performance du segment Plomb au cours des deux derniers trimestres n'a pas été satisfaisante. Même si nous commençons à bénéficier de l'apport des experts externes et de l'engagement des équipes, nous devons poursuivre et accroitre nos efforts pour améliorer la production. Par ailleurs, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires solide dans le segment Zinc et stable dans le segment Plastique. Avec des ventes en forte hausse, les actions menées par le segment Métaux Spéciaux au cours des derniers mois commencent à porter leurs fruits. Le Groupe est en plein milieu de sa transformation industrielle : la priorité absolue demeure d'arriver à un fonctionnement adéquat de nos deux fours et cela va nécessiter du temps. Dans ce contexte, j'ai modifié notre organisation en Allemagne pour améliorer notre efficacité. En lien avec cette stratégie, certaines évolutions ont été récemment apportées au niveau de la direction de nos filiales allemandes, avec pour objectif de donner aux équipes les moyens de mieux se focaliser sur les opérations locales. Nous avons fait appel à des personnes expérimentées qui apporteront leurs compétences et connaissances. »

Évolution des cours des métaux au 30 septembre 2018 (en euros)1

(en euros par tonne) Au 30 septembre 2018 Au 30 septembre 2017 Variation (%) Cours du plomb 1 955 2 031 -4% Cours du zinc 2 523 2 499 +1%

Par rapport aux neufs premiers mois de 2017, la moyenne du cours du plomb en euros a enregistré une baisse de 4% au 30 septembre 2018, pour s'établir à 1 955 euros. En outre, entre le 2 janvier 2018 et le 30 septembre 2018, le cours du plomb en euros a enregistré un repli de 18%. Cette tendance s'explique notamment par une baisse marquée des cours du plomb au troisième trimestre 2018.

Par rapport aux neufs premiers mois de 2017, la moyenne du cours du zinc en euros a progressé de 1% au 30 septembre 2018, pour s'établir à 2 523 euros. Le cours du zinc en euros a toutefois reculé de 21% entre le 2 janvier et le 30 septembre 2018, la correction enregistrée en fin de premier trimestre 2018 et au second trimestre 2018 s'est en effet confirmé au troisième trimestre 2018.

Au cours des derniers mois, les cours du plomb et du zinc ont enregistré de fortes volatilités.

Le taux de change moyen €/$ a augmenté de 7%, pour passer de 1,1136 $ pour les neufs premiers mois de 2017 à 1,1945 $ sur la même période de 2018. Cette hausse a pesé sur les cours des métaux en euros. Entre le 2 janvier 2018 et le 30 septembre 2018, la parité euro/dollar a toutefois enregistré un repli de 4%.

Analyse du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2018 par rapport au 30 septembre 2017

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2018 s'est élevé à 281,5 millions d'euros, en recul de 17% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Sur la même période de 2018, le chiffre d'affaires consolidé retraité2 a atteint à 300,3 millions d'euros, en baisse de 16% par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

Plomb : chiffre d'affaires -25%

Au cours des neuf premiers mois de 2018, le segment Plomb a représenté 64% du chiffre d'affaires consolidé.

Le segment Plomb a enregistré un chiffre d'affaires de 181,3 millions d'euros au 30 septembre 2018, en recul de 25% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. En effet, depuis le début de l'année 2018, la performance du segment a été impacté par :

Un long arrêt programmé de la fonderie de Nordenham au premier trimestre 2018 (pour maintenance et pour préparer le raccordement du four principal actuel (BSF) au nouveau four de réduction,

Le ralentissement de la production au deuxième trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017, en raison des adaptations techniques requises pour la connexion du four principal avec le nouveau four de réduction (dont la mise en service a débuté le 28 juin 2018) qui ont significativement impacté le taux d'utilisation du four principal 2 ,

La poursuite de ce ralentissement au troisième trimestre 2018 malgré des premiers signes d'amélioration,

Dans une moindre mesure, le repli des cours du plomb (-4% sur les neuf premiers mois de 2018 par rapport à la même période de 2017).

Dans ce contexte, la production de plomb a atteint 72 430 tonnes au 30 septembre 2018, soit un recul de 20% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Pour cette raison, le Groupe a réduit ses approvisionnements en batteries usagées au deuxième trimestre 2018 et au troisième trimestre 2018. Au 30 septembre 2018, le Groupe a ainsi recyclé 83 231 tonnes de batteries au plomb usagées, soit une réduction de 16% par rapport à la même période de 2017.

Au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires du segment Plomb a atteint 57,8 millions d'euros contre 91,2 millions d'euros pour la même période de 2017. Ce repli important s'explique par le ralentissement de la production et par une base de comparaison élevée liée à un bon niveau de production au troisième trimestre 2017 mais aussi par la baisse du cours du plomb par rapport au troisième trimestre 2017 (-9%).

Bien que le Groupe ait enregistré une progression encourageante de 7% de sa production de plomb entre le deuxième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2018, témoignant des premiers résultats des mesures prises par Weser-Metall GmbH, les niveaux actuels de production ne sont pas encore satisfaisants.

Poursuivant leurs efforts dans l'objectif d'aboutir à un fonctionnement conjoint satisfaisant du four principal et du four de réduction2, les équipes de Weser-Metall GmbH ont été renforcées et sont assistées d'experts indépendants spécialisés.

Zinc : chiffre d'affaires +2%

Au cours des neuf premiers mois de 2018, le segment Zinc a représenté 27% du chiffre d'affaires consolidé.

Au 30 septembre 2018, ce segment a enregistré un chiffre d'affaires de 75,5 millions d'euros, en progression de 2% par rapport à la même période de 2017. Le chiffre d'affaires retraité3 du segment au 30 septembre 2018 ressort à 94,3 millions d'euros, soit une hausse de 1% par rapport au neuf premiers mois de 2017.

Le chiffre d'affaires du segment est resté globalement bien orienté au cours des neuf premiers mois de l'année 2018, l'impact des arrêts de maintenance du premier trimestre étant largement compensés par de solides niveaux de production.

Le chiffre d'affaires de l'activité de traitement des poussières a évolué dans la même proportion que la moyenne du cours du zinc au cours des neuf premiers mois de l'année 2018. La production totale d'oxydes Waelz du Groupe a atteint 54 644 tonnes, quasi-stable (+1%) par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2017. Le grand arrêt de maintenance de l'usine de Harz-Metall GmbH est dorénavant programmé au premier trimestre 2019, non au quatrième trimestre 2018 comme indiqué précédemment.

Le chiffre d'affaires de l'activité de recyclage des déchets zincifères est désormais en très légère progression par rapport aux neuf premiers de 2017, porté notamment par la forte demande en oxydes de zinc et de bonnes conditions commerciales au troisième trimestre 2018. La production d'oxydes de zinc de Norzinco GmbH a atteint 18 292 tonnes au 30 septembre 2018, en progression de 3% par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 a atteint 22,1 millions d'euros contre 21,9 millions d'euros au troisième trimestre 2017, les bons niveaux de production ayant permis de compenser la forte baisse du cours du zinc par rapport au troisième trimestre 2017 (-13%). Pour les mêmes raisons, le chiffre d'affaires retraité3 pour le troisième trimestre 2018 a enregistré un léger repli pour atteindre 27,5 millions d'euros contre 29,1 millions d'euros au troisième trimestre 2017, l'activité de traitement des poussières étant très sensible aux variations du cours du zinc.

Métaux Spéciaux : chiffre d'affaires +40%

Au cours des neuf premiers mois de 2018, le segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d'affaires consolidé.

Porté par trois trimestres consécutifs d'amélioration par rapport à 2017, le chiffre d'affaires de PPM Pure Metals GmbH a atteint 14,6 millions d'euros au 30 septembre 2018, soit une augmentation de 40% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Cette activité bénéficie notamment des résultats de ses efforts commerciaux, notamment « de dopants » pour les plaquettes de silicium sur lesquels PPM se développe. Les volumes de ventes d'arsenic sont en forte hausse et ont permis de largement compenser l'évolution défavorable des prix. Le Germanium a été porté par des volumes et des prix de vente en hausse.

Pour les mêmes raisons, le chiffre d'affaires du segment Métaux Spéciaux a fortement progressé au troisième trimestre 2018 pour atteindre 5,1 millions d'euros contre 3,2 millions d'euros au troisième trimestre 2017.

Plastique : chiffre d'affaires -1%

Au cours des neuf premiers mois de 2018, le segment Plastique a représenté 4% du chiffre d'affaires consolidé.

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires de ce segment s'est monté à 10,1 millions d'euros, soit un léger repli de 1% par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

Au cours de la période, la production totale de polypropylène recyclé a atteint 9 728 tonnes, en léger repli de plus de 2% par rapport aux 9 977 tonnes pour les neuf premiers mois de 2017. Dans un marché toujours difficile, C2P S.A.S en France a enregistré une légère amélioration de son chiffre d'affaires par rapport aux neuf premiers mois de 2017, porté par la hausse des volumes vendus qui ont permis de compenser la légère diminution des prix. En revanche, C2P Germany GmbH a subi une baisse sensible de son chiffre d'affaires.

Au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires du segment Plastique a atteint 2,7 millions d'euros contre 2,9 millions d'euros au troisième trimestre 2017, soit un repli de 8%. La hausse des volumes de ventes de C2P France au cours de la période n'a pas permis de compenser la baisse de la demande de matières en Allemagne et des reports de commandes du troisième trimestre 2018 au quatrième trimestre 2018 pour C2P Germany GmbH.

Autres informations

Suite au communiqué de presse et au Rapport Financier Semestriel publiés le 28 septembre 2018 faisant état d'objectifs financiers prévisionnels applicables au périmètre allemand du Groupe dans le cadre du financement obtenu en décembre 20164, la Société indique que l'objectif financier fixé pour la période se terminant au 30 septembre 2018 a été respecté. En effet, l'EBITDA5 du périmètre allemand du Groupe, cumulé sur une période glissante des 12 mois précédents cette échéance, s'est élevé à -2,4 millions d'euros par rapport à un objectif d'au moins -2,5 millions d'euros.

Pour rappel, dans la mesure où ces objectifs financiers prévisionnels ne concernent que le périmètre allemand du Groupe, ils ne peuvent être en aucun cas considérés comme des prévisions de résultat ou comme tout autre indicateur de performance du Groupe et ne sont pas à considérer comme un critère de la performance financière du Groupe.

Procédures judiciaires en cours

Le document récapitulatif concernant l'évolution des procédures concernant Recylex S.A. et actualisé au 19 septembre 2018, peut être consulté sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr - Rubrique Actualités - Calendrier des procédures judiciaires).

Agenda financier prévisionnel

Prochaine publication : Information financière au 31 décembre 2018, le jeudi 14 février 2019 (après bourse).





Régénérer les mines urbaines

Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.

Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017.

Pour en savoir plus sur le groupe : www.recylex.fr ou twitter et Linkedin : @Recylex

Contact Presse / Investisseurs :

Gabriel ZEITLIN

+ 33 (0)1 58 47 29 89

gabriel.zeitlin@recylex.fr

Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet (www.recylex.fr). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet (www.recylex.fr).

ANNEXES

Évolution par trimestre des moyennes des cours des métaux1

(en euros par tonne) 1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018 3ème trimestre 2018 1er trimestre 2017 2ème trimestre 2017 3ème trimestre 2017 Cours du plomb 2 052 2 006 1 810 2 138 1 963 1 988 Cours du zinc 2 783 2 612 2 182 2 610 2 358 2 522

Chiffre d'affaires consolidé par trimestre6

(en millions d'euros) 1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018 3ème trimestre 2018 1er trimestre 2017 2ème trimestre 2017 3ème trimestre 2017 Plomb 59,6 64,6 57,8 86,5 64,9 91,2 Zinc 27,6 26,2 22,1 28,5 23,9 21,9 Métaux Spéciaux 4,3 5,2 5,1 3,8 3,4 3,2 Plastique 3,8 3,3 2,7 3,8 3,5 2,9 Total 95,3 99,3 87,7 122,6 95,7 119,2

Chiffre d'affaires de Recylex S.A.6

(en millions d'euros) Au

30 septembre 2018 Au

30 septembre 2017 Variation (en %) Segment Plomb 57,9 66,7 -13% Services aux sociétés du Groupe 1,1 0,9 +22% Chiffre d'affaires total 59,0 67,6 -13%

1 Source : Bourse des métaux de Londres (LME), 2018.

2 Voir communiqué de presse du 26 juillet 2018 et du 28 septembre 2018.

3 Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe consolide sa participation de 50% dans Recytech S.A. selon la méthode de l'intégration proportionnelle, non admise par les normes IFRS. Voir note 19 des comptes consolidés au 31 décembre 2017.

4 Voir note 10 des comptes semestriels consolidés condensés au 30 juin 2018.

5 Résultat opérationnel augmenté des amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les pertes de valeurs sur les goodwill.

6 En normes IFRS ; chiffres 2018 non-audités et chiffres 2017 audités.

