RECYLEX SA : REPORT DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 EN RAISON DU RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION DE PLOMB IMPACTANT LA SITUATION FINANCIÈRE ET DÉBUT DE LA PHASE DE PRODUCTION DU FOUR DE RÉDUCTION

Suresnes, le 29 août 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce jour le report à une date ultérieure de l'arrêté et de la publication de ses résultats financiers semestriels consolidés 2018, ainsi que le démarrage de la phase de production du nouveau four de réduction.

Le Groupe vient de finaliser avec succès la phase de mise en service à chaud du nouveau four de réduction débutée le 29 juin 2018. Toutefois, le Groupe annonce avoir besoin d'un délai complémentaire afin de maîtriser le fonctionnement du four principal actuel (four BSF - Bath Smelting Furnace) dans sa configuration modifiée. Depuis le second trimestre 20181, les adaptations techniques requises pour la connexion du four principal (BSF) avec le nouveau four de réduction ont significativement impacté le taux d'utilisation du four principal (BSF). En conséquence, la production du plomb a été davantage ralentie qu'initialement anticipé. Ce ralentissement a perduré ces dernières semaines, malgré une tendance à l'amélioration sous l'effet du travail des équipes de Nordenham. Dans ce contexte, le Groupe a mandaté des experts spécialisés pour l'assister en vue d'aboutir à un fonctionnement conjoint satisfaisant des deux fours.

Grâce aux progrès réalisés récemment, le Groupe a pu démarrer avec succès la phase de production du four de réduction au cours du troisième trimestre 2018 tel que prévu initialement.

Toutefois, le ralentissement de la production de plomb impacte significativement la situation financière du Groupe, de sorte que les objectifs financiers prévisionnels au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2018, fixés en décembre 20162 dans le cadre du financement du projet de nouveau four de réduction, ne pourront pas être atteints. Or, compte tenu des droits dont ils disposent en vertu du contrat de financement existant, en cas de non-respect de l'objectif financier au 30 septembre 2018, les prêteurs pourraient en théorie suspendre leur financement et demander une exigibilité immédiate des montants empruntés, qui s'élèvent, au 31 juillet 2018, à un montant total de 60,2 millions d'euros.

Dans ce contexte, des discussions sont en cours avec l'ensemble des partenaires financiers concernés pour adapter les modalités du dispositif de financement à la situation actuelle du Groupe, et lui permettre ainsi de faire face sereinement à cette phase-clé de sa transformation industrielle. Par ailleurs, des mesures sont prises afin d'adapter le besoin de fonds de roulement du Groupe au niveau de production de plomb actuel du four principal (BSF).

Compte tenu de l'implication actuelle de toutes les parties prenantes dans ces discussions et des premières avancées réalisées, l'objectif est d'aboutir à l'obtention et la formalisation d'un accord d'ici la fin du mois de septembre 2018.

Les comptes consolidés du premier semestre 2018 ne pourront être arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation qu'une fois obtenu l'accord des partenaires financiers sur l'adaptation du dispositif de financement. Pour cette raison, le Conseil d'administration de Recylex S.A. a décidé de reporter à une date ultérieure, l'arrêté des comptes semestriels, initialement prévu le 6 septembre 2018.

Recylex S.A. tiendra les investisseurs informés du résultat des discussions en cours avec les partenaires financiers, ainsi que du nouveau calendrier d'arrêté des comptes semestriels 2018.

Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A. a déclaré :

« Malgré une tendance plutôt positive, la remontée récente du taux d'utilisation du four BSF n'a pas permis de compenser la baisse des niveaux de production de ces derniers mois. Si cette amélioration est le fruit du travail et de la persévérance des équipes de Weser-Metall, nous avons décidé en parallèle de leur adjoindre les conseils d'experts industriels spécialisés dans ce type de problématique. Leurs efforts cumulés nous donnent plus de moyens pour faire fonctionner les deux fours ensemble de manière satisfaisante. Nous sommes entrés en discussion avec nos partenaires financiers afin de donner au Groupe le temps nécessaire pour procéder à ces ajustements techniques. J'ai confiance dans la bonne volonté et la compétence de tous pour traverser cette phase clé de notre transformation industrielle qui est ma priorité stratégique. Notre objectif est d'aboutir au plus vite à un accord car nous sommes tous convaincus de la pertinence de ce projet pour l'avenir du Groupe Recylex. »

1 Voir communiqué de presse du 26 juillet 2018.

2 Voir note 6.7, 30 et 32.5.2 aux comptes consolidés au 31 décembre 2017 et le communiqué de presse du 29 décembre 2016.

Régénérer les mines urbaines

Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.

Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr, sur Linkedin et twitter : @Recylex

Contact Presse / Investisseurs :

Gabriel ZEITLIN

+ 33 (0)1 58 47 29 89

gabriel.zeitlin@recylex.fr

