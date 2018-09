RECYLEX : dans le rouge au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Recylex a accusé au premier semestre 2018 une perte nette de 1,8 million d'euros, contre un bénéfice de 6,7 millions un an plus tôt. Le spécialiste du recyclage des métaux lourds a été pénalisé par le ralentissement de la production du segment Plomb. Le chiffre d'affaires a reculé de 11% à 194,6 millions. Au chapitre des perspectives, le groupe a rappelé que les cours des métaux en euros avaient enregistré une évolution favorable en début d'année 2018, avant de subir une légère correction au deuxième trimestre.Cette tendance baissière a perduré depuis le début du troisième trimestre, même si les cours restent à des niveaux favorables pour le moment, portés par des fondamentaux qui demeurent positifs.Au second semestre 2018, l'évolution du taux de change dollar/euro et de la consommation mondiale de métaux, plus particulièrement en Chine, seront des facteurs clés pour les marchés des métaux.Les tensions économiques actuelles entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine relatives aux droits de douane pourraient peser sur l'évolution des cours des métaux d'ici à la fin de l'année.