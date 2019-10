RECYLEX : en repli après le report du calendrier de discussions avec ses partenaires financiers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Recylex cède 1,66% à 3,84 euros. Le spécialiste du recyclage des métaux lourds a indique ce jour les études et essais techniques actuellement menés par Weser-Metall GmbH (WMG), sa filiale de Recylex qui opère la fonderie de plomb du groupe dans le Nord de l'Allemagne, ainsi que la mise à jour des hypothèses et prévisions financières du sous-groupe allemand pour la période 2020 à 2024 en découlant, ne pourront pas être finalisés dans les prochaines semaines.Le résultat de ces études ainsi que la mise à jour de ces hypothèses et prévisions financières qui en découlera, seront décisifs pour le groupe.En effet, ces deux éléments détermineront la capacité de WMG à restaurer sa profitabilité et celle du sous-groupe allemand à supporter le niveau de dette existante et future.Ils détermineront également les besoins de financement prévisionnels pour les années 2020 à 2024 ainsi que les conditions requises pour envisager une poursuite du financement du sous-groupe allemand par ses partenaires financiers.C'est uniquement au vu de ces éléments que les partenaires financiers accepteront de reprendre le discussions pour déterminer s'ils maintiennent ou non les financements dont bénéficie le sous-groupe allemand.Compte tenu de l'allongement au-delà du 30 novembre 2019 du calendrier nécessaire aux discussions avec les partenaires financiers, le sous-groupe allemand a initié des discussions avec Glencore International AG en vue d'obtenir un nouveau financement complémentaire destiné à couvrir ses besoins de trésorerie identifiés pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 (estimés à ce jour à 19,2 millions d'euros).En outre, le sous-groupe allemand est contraint de solliciter des reports des dates d'échéances de plusieurs financements.A défaut d'obtention de ce financement complémentaire et de ces reports, la situation financière du sous-groupe allemand serait compromise. Compte tenu de ce risque, Recylex va examiner toute option alternative qui permettrait de préserver l'activité des différentes entités du groupe.Recylex tiendra le marché informé de la réaction et de la position des partenaires financiers du sous-groupe allemand à ces égards.