RECYLEX : en sursis jusqu'au 30 novembre... Si tout ne ne va pas plus mal

Le cours de Recylex, suspendu depuis le mardi 9 juillet en raison de sa flambée purement spéculative (+50% depuis le début du mois), chute de 15,2% à 4,41 euros pour sa reprise aujourd'hui. Le groupe avait préféré suspendre sa cotation dans l'attente d'un communiqué qui a été diffusé hier soir. Sur deux pages, le spécialiste du recyclage de métaux lourds, dont les comptes sont plombés par sa branche allemande, révèle ses besoins de trésorerie 2019-2021 et fait le point sur les discussions avec ses créanciers.Concernant ses besoins de trésorerie, le groupe avait déjà indiqué en juin qu'il lui manquait pour cette année 44,4 millions d'euros.Pour 2020-2021 maintenant, Recylex estime avoir besoin d'environ 40 millions d'euros (dont 26 millions d'euros pour 2020 et 14 millions d'euros pour 2021), hors remboursement des échéances du financement existant.Dans ce contexte, Recylex épaulé par son actionnaire principal, le géant minier suisse Glencore, mène des études afin de déterminer avec précision la date à laquelle ses activités en Allemagne deviendront rentables, après la mise en places d'éventuelles mesures et investissements.Ces études, qui prendront plusieurs mois, sont également nécessaires en vue de mettre à jour les hypothèses et prévisions financières du sous-groupe allemand pour la période 2022 à 2024 (date de l'échéance initiale du financement obtenu en 2016).Ce n'est que quand ces études auront été finalisées et les prévisions mises à jour, que les discussions avec l'ensemble des partenaires financiers pourront être réinitiées pour déterminer si un accord de financement global est possible.Dans cette attente, Recylex a reçu un accord de principe de Glencore s'engageant à octroyer un nouveau financement-relais à hauteur de 16 millions d'euros pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019, avec une échéance fixée au 30 novembre 2019, sauf détérioration significative de la production de la branche allemande sur la période.Le groupe suisse a également accepté un report du financement-relais actuel, dont la date d'échéance est fixée au 31 juillet 2019 et dont le montant total s'élèvera à cette date à 27 millions d'euros jusqu'au 30 novembre 2019. Idem, ce report s'entend si aucune détérioration significative de la production en Allemagne n'est constatée sur la période.Dans ce cadre, Recylex va formellement solliciter auprès de ses partenaires financiers le report au 30 novembre 2019 de leurs droits de résiliation anticipée du financement existant (obtenu en décembre 2016), ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus au 31 décembre 2018, au 31 mars 2019, au 30 juin 2019 et au 30 septembre 2019 pour un montant total de 8 millions d'euros.Le groupe tiendra les investisseurs informés de la position des partenaires financiers quant à ces demandes.