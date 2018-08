RECYLEX : la rechute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Recylex S.A chute de plus de 10% à 7,68 euros. Alors que certains pensaient le spécialiste du recyclage du plomb et du zinc sorti d'affaires en avril dernier après une décision judiciaire favorable concernant la liquidation de Metaleurop Nord SAS (l'ancien nom du groupe). Le groupe était menacé de régler une ardoise de 22 millions d'euros. Las ! Ce matin, Recylex a pris les investisseurs de cours en reportant à une date ultérieure la publication de ses résultats financiers semestriels consolidés 2018 prévue le 6 septembre prochain.Le groupe a explique que le ralentissement de la production de plomb - lié à des difficultés dans l'intégration du nouveau four de réduction - avait impacté significativement la situation financière du groupe, de sorte que les objectifs financiers prévisionnels au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2018, fixés en décembre 2016 dans le cadre du financement du projet de nouveau four de réduction, ne pourront pas être atteints.Or, rappelle le spécialiste du recyclage des métaux, compte tenu des droits dont ils disposent en vertu du contrat de financement existant, en cas de non-respect de l'objectif financier au 30 septembre 2018, les prêteurs pourraient en théorie suspendre leur financement et demander une exigibilité immédiate des montants empruntés, qui s'élèvent, au 31 juillet 2018, à un montant total de 60,2 millions d'euros.Dans ce contexte, des discussions sont en cours avec l'ensemble des partenaires financiers concernés pour adapter les modalités du dispositif de financement à sa situation actuelle.Compte tenu de l'implication actuelle de toutes les parties prenantes dans ces discussions et des premières avancées réalisées, l'objectif est d'aboutir à l'obtention et la formalisation d'un accord d'ici la fin du mois de septembre 2018.