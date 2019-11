RECYLEX : les discussions se poursuivent jusqu'au 20 décembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une nouvelle étape est nécessaire dans le cadre des discussions en cours entre Recylex et les partenaires financiers de sa branche allemande Weser-Metall GmbH, en grande difficulté. Cette étape a pour objet de leur fournir les informations complémentaires nécessaires à l'examen des conditions et modalités selon lesquelles le financement de la branche pourra être maintenu ou non au-delà du 20 décembre 2019, en ce compris son éventuelle cession dont l'étude a été initiée sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, afin de permettre la poursuite des activités des entités du groupe.Le groupe poursuit également l'examen des opportunités de cession d'actifs non-stratégiques (Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH).Par ailleurs, les résultats des études techniques réalisées par Weser-Metall GmbH sont en cours de finalisation et seront inclus dans la mise à jour des hypothèses et prévisions financières.Dans ce contexte, la branche allemande a sollicité et obtenu auprès de Glencore International AG une extension du financement-relais à hauteur de 7,5 millions d'euros en vue de couvrir ses besoins de trésorerie identifiés jusqu'au 20 décembre 2019.La poursuite des activités de la branche allemand au-delà du 20 décembre 2019, et par conséquent celle de Recylex S.A., dont Weser-Metall GmbH est le principal client, est subordonnée à la prorogation des dates d'échéance notamment de remboursement de prêts, et à l'obtention d'un financement complémentaire, au-delà du 20 décembre 2019, dont le principe et les modalités font l'objet des discussions actuelles entre les parties prenantes.Recylex tiendra les investisseurs informés de la situation et de la position des partenaires financiers de sa branche allemande.