RECYLEX : malmené en attendant la réponse des créanciers

Suspendu depuis jeudi dernier, le titre Recylex chute de près de 9% à 3,945 euros pour se reprise de cotation. Dans un communiqué publié vendredi dernier au soir, le spécialiste du recyclage de métaux lourds a indiqué que le périmètre allemand du groupe avait sollicité de ses partenaires financiers la prolongation jusqu'au 30 juin 2019 de leur renonciation à leur droit de résilier par anticipation le contrat de financement existant, ainsi que le report à cette même date des échéances de remboursement dues au 31 décembre 2018 et au 31mars 2019.En effet explique l'ex-Metaleurop, dans le cadre de la mise à jour de ses prévisions, un besoin prévisionnel complémentaire de trésorerie a été identifié pour l'année 2019. Les différentes hypothèses sous-tendant ce montant sont en cours de revue. Dans ce contexte, le montant de 27 millions d'euros sur la base duquel les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand étaient en cours, n'est plus adapté.Ce besoin prévisionnel de trésorerie complémentaire s'explique par plusieurs facteurs. Les principales causes sont la baisse des cours du zinc et du plomb, la détérioration significative des conditions commerciales, en particulier dans le segment du Zinc et la marche de la fonderie de plomb de Weser-Metall GmbH, dont l'augmentation du taux d'utilisation n'a pas été aussi rapide qu'attendu et dont le taux d'enfournement reste insuffisant par rapport aux prévisions initialement établies dans le cadre du financement en cours de discussion.Dans l'attente de la position des partenaires financiers compte tenu de ce besoin complémentaire, le financement-relais octroyé par son principal actionnaire Glencore sera maintenu jusqu'au 30 juin 2019 et son montant a été augmenté à hauteur de 4,3 millions d'euros (portant son montant global à 21,3 millions d'euros) correspondant aux besoins prévisionnels de trésorerie du sous-groupe allemand jusqu'à cette date.Le groupe reste concentré sur la poursuite de ses activités.Recylex tiendra les investisseurs informés de l'évolution des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.