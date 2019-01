RECYLEX : nouveau souci en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Recylex perd 4,76% à 6,71 euros après une nouvelle mauvaise nouvelle concernant sa fonderie de plomb allemande de Nordenham. Le spécialiste français du recyclage des batteries au plomb a été contraint d'avancer l'arrêt de maintenance, prévu à la fin du premier semestre 2019 après avoir constaté une usure avancée des briques réfractaires de son four principal (four BSF). Cette usure précoce s'explique par le changement de mode de fonctionnement depuis sa connexion avec le nouveau four de réduction et aux difficultés techniques qui en ont résultées.Le four principal, qui fonctionnait en équivalent coulée continue, doit maintenant alimenter le nouveau four par lots. Ce sont ces changements de température et les épisodes accrus de solidification de matière qui ont usé prématurément les réfractaires du revêtement interne.L'arrêt de maintenance actuel durera environ trois semaines, soit une durée similaire aux grands arrêts de maintenance habituels, mais sera suivi d'un court arrêt de maintenance complémentaire d'environ une semaine à la fin du second trimestre 2019 en vue d'implémenter des modifications techniques visant à améliorer la disponibilité du four principal (BSF).La production de plomb des deux fours combinés de la fonderie devrait reprendre avant la fin du mois de janvier 2019.L'enjeu est d'importance pour Recylex qui réalise environ trois quarts de son chiffre d'affaires avec le recyclage de batteries basé à Nordenham.De plus, ces arrêts de maintenance vont générer des besoins de trésorerie additionnels qui devront être pris en compte dans le cadre des discussions en cours avec l'ensemble des partenaires financiers du périmètre allemand du groupe.Début décembre, le groupe était entré en négociations avec ses créanciers après s'être rendu compte qu'il n'atteindrait pas l'objectif financier du périmètre allemand au 31 décembre 2018, tel que défini dans l'accord de financement.Les partenaires financiers ont temporairement accepté, jusqu'au 31 janvier 2019, de ne pas exercer leurs droits de résiliation anticipée et de reporter les tranches de remboursement échues au 31 décembre 2018 à cette date.La situation de trésorerie du sous-groupe allemand et du groupe dans son ensemble demeure tendue mais stable à ce jour, comparativement au 30 novembre 2018, a assuré Recylex.