RECYLEX : nouvelles discussions avec ses partenaires financiers

Recylex a ouvert de nouvelles discussions avec ses partenaires financiers en vue d’adapter le dispositif de financement obtenu par le périmètre allemand du groupe en décembre 2016 (modifié en septembre 2018) à la génération de trésorerie actuelle et prévisionnelle de ce dernier. Depuis le deuxième trimestre 2018, la production du four principal du Groupe (BSF – Bath Smelting Furnace) a connu en effet un important ralentissement lié aux adaptations techniques requises pour sa connexion avec le nouveau four de réduction.Suite aux améliorations mises en oeuvre, la production de plomb a augmenté en novembre mais les niveaux actuels restent nettement inférieurs aux volumes prévisionnels estimés lors de l'obtention du financement en décembre 2016.Les engagements de financement actuels ne sont plus en adéquation avec la performance financière du périmètre allemand du groupe.Dans ce contexte, Recylex considère que son périmètre allemand ne sera pas en mesure d'atteindre son objectif financier prévisionnel au 31 décembre 2018. Aussi, le dispositif de financement du périmètre allemand du groupe doit être revu en profondeur.Recylex S.A. tiendra ses investisseurs informés de l'évolution et de l'issue des discussions en cours.