RECYLEX perd le contrôle de ses entités allemandes

Le Tribunal allemand de Göttingen a confirmé la mise en place des procédures dite de "bouclier de protection" pour les sociétés du groupe Recylex en Allemagne, à savoir Weser-Metall GmbH, Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH. Il a aussi confirmé les procédures dite de "gestion directe" pour Recylex GmbH, C2P Germany GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH. Suite à ces décisions, Recylex S.A. perd désormais définitivement le contrôle de ces entités, ce qui entraîne par voie de conséquence la déconsolidation de l'ensemble du périmètre allemand.Les sociétés françaises du Groupe, elles, ne sont pas dans le périmètre de ces procédures de droit allemand.Par ailleurs, suite à la demande formulée par la société, Recylex S.A. a obtenu de Glencore International AG la renonciation jusqu'au 31 octobre 2020 à son droit de déclarer l'exigibilité immédiate du prêt de 16 millions d'euros accordé en 2014 (prêt intégralement utilisé). Ce report pourra être étendu sous conditions au-delà du 31 octobre 2020, notamment durant la phase de la procédure d'insolvabilité de Weser-Metall GmbH dans la mesure où Recylex S.A. continuerait à vendre des matières secondaires à Weser-Metall GmbH.Il est rappelé que la capacité de Recylex S.A. à poursuivre durablement son activité est dépendante de la capacité de Weser-Metall GmbH, qui fait donc désormais l'objet d'une procédure d'insolvabilité, à poursuivre la sienne ainsi qu'à continuer à s'approvisionner en matières secondaires auprès de Recylex S.A, Weser Metall GmbH étant le principal client de Recylex SA.Les perspectives financières de Recylex S.A. sont dans ce contexte très incertaines, ajoute le groupe.La suspension de la cotation de l'action Recylex reste maintenue jusqu'à ce que la société soit, notamment au vu de l'évolution de la procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne relativement à Weser-Metall GmbH, en mesure de communiquer de manière fiable sur sa situation et sa capacité à poursuivre son activité.