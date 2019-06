RECYLEX : report (temporaire) du remboursement de ses créanciers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le sous-groupe allemand de Recylex a obtenu de ses partenaires financiers le report au 31 juillet 2019 de leur droit de résiliation anticipée du financement existant, ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus au 31 décembre 2018, au 31 mars 2019 et au 30 juin 2019.La date d'échéance du financement-relais octroyé par son principal actionnaire, Glencore, au sous-groupe allemand a également été reportée au 31 juillet 2019 et son montant augmenté à hauteur de 5,7 millions d'euros, portant ainsi son montant total à 27 millions d'euros.Ces reports ont été consentis en vue de permettre à l'ensemble des partenaires financiers d'analyser leur position quant au financement du sous-groupe allemand à la lumière des besoins prévisionnels de trésorerie mis à jour.Dans un contexte toujours difficile, la situation de trésorerie du sous-groupe allemand demeure très tendue, ce qui affecte également la situation de trésorerie de Recylex.Dans ce contexte, le groupe a décidé d'être particulièrement attentif quant à son besoin en fonds de roulement et d'adapter tous ses approvisionnements.Le groupe tiendra les investisseurs informés de la position des partenaires financiers.