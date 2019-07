RECYLEX : suspension de cotation dans l'attente d'un communiqué

Données financières (EUR) CA 2015 - EBIT 2015 - Résultat net 2015 - Dette 2015 - Rendement 2015 - PER 2015 - PER 2016 - Capi. / CA2015 - Capi. / CA2016 - Capitalisation 110 M Graphique RECYLEX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RECYLEX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 4,25 € Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sebastian Rudow Chairman & Chief Executive Officer Jean-Pierre Thomas Independent Non-Executive Director Laetitia Seta Non-Executive Director Christopher Robert Eskdale Director Diana Kisro-Warnecke Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RECYLEX -24.11% 123 WASTE CONNECTIONS INC 24.92% 25 540 SUEZ 12.58% 8 991 UMICORE -19.76% 7 519 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD 20.43% 6 481 STERICYCLE 30.93% 4 374