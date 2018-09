Recylex : 14.09.2018 25e anniversaire de Recytech

25EME ANNIVERSAIRE DE RECYTECH S.A. ET

INAUGURATION DE SON UNITÉ R.T.O.

Suresnes, le 14 septembre 2018 : A l'occasion de son 25ème anniversaire, Recytech S.A. (société détenue à 50% par Recylex S.A.) renouvelle sa volonté de faire découvrir son activité ainsi que son engagement dans l'économie circulaire.

Recytech S.A., basée à Fouquières-lez-Lens dans la région Hauts de France, ouvrira ainsi les portes de son site industriel innovant et unique en France, les vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018 de 9h00 à 17h00. Institutionnels, élus, partenaires et Grand Public seront accueillis pendant ces deux journées.

Le temps fort de cet événement est l'inauguration officielle, le vendredi 14 septembre 2018, de sa nouvelle unité de traitement des gaz, une technologie innovante nommée R.T.O. (Regenerative Thermal Oxidizer ou Oxydateur Thermique Régénératif).

Cette installation autonome en énergie permet à Recytech de disposer des meilleures techniques actuellement disponibles dans son domaine. La performance de cet équipement atteint des niveaux près de 10 fois inférieurs aux normes en vigueur. L'investissement dans ce R.T.O. est de l'ordre de 3 millions d'euros.

Cet investissement conforte la volonté de Recytech et de ses actionnaires de poursuivre son activité dans l'économie circulaire du zinc au sein de son environnement périurbain dans le bassin minier des Hauts de France.

Frédéric HEYMANS, Directeur Général de Recytech S.A. a déclaré : « Recytech est un leader dans l'économie circulaire du zinc. Notre technologie permet de remettre du zinc sur le marché à partir de déchets, évitant ainsi une consommation très importante de ressources naturelles et d'énergie. Notre action concrète pour l'environnement se fait grâce à des innovations constantes et une réelle volonté d'inclure l'économie circulaire au cœur de nos process. Cette nouvelle installation de post combustion des composés organiques volatils nous permet désormais d'atteindre des niveaux de rejets bien plus bas que ceux exigés dans la réglementation française et européenne. Cela nous permet de nous projeter vers l'avenir et de garantir la pérennité du site sur ce territoire. Cette unité RTO, classique dans son principe, est assez exceptionnelle par sa taille. C'est l'une des plus grandes en France dans cette configuration. L'installation est autonome énergétiquement et sera même capable à moyen terme de nous fournir de l'énergie utile à notre process. Nos collaborateurs savent qu'ils doivent agir sur le service rendu aux producteurs de déchets, sur la qualité de notre produit, la stabilité du process et nos impacts environnementaux. Nous avons la chance d'avoir des collaborateurs expérimentés, fidèles à l'entreprise et fiers de leur rôle dans l'économie circulaire. »

