Recylex : 24.09.2018 Recylex S.A. - Accord avec les partenaires financiers et publication des Résultats semestriels 2018 le 28.09.2018

ACCORD AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS ET PUBLICATION

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 LE 28 SEPTEMBRE 2018

Suresnes, le 24 septembre 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce jour que le Groupe a obtenu l'accord de l'ensemble des partenaires financiers concernés pour ajuster les modalités du dispositif de financement obtenu en décembre 20161 en raison de la situation actuelle du périmètre allemand du Groupe2.

Pour rappel, compte tenu du ralentissement de la production de plomb lié aux adaptations techniques requises pour la connexion du four principal (BSF - Bath Smelting Furnace) avec le nouveau four de réduction et de son impact sur la situation financière du Groupe, les objectifs financiers prévisionnels au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2018 (fixés en décembre 2016 dans le cadre du financement susvisé) n'auraient pu être atteints2, de même que celui au 31 mars 2019.

Dans ce contexte, et afin de permettre au Groupe de traverser cette étape décisive de sa transformation industrielle, les partenaires financiers ont notamment accepté d'ajuster les objectifs financiers prévisionnels du périmètre allemand du Groupe par rapport à ceux qui avaient été fixés en décembre 2016. Les nouveaux objectifs seront détaillés dans le Rapport Financier Semestriel 2018.

Par ailleurs, conformément aux conditions du contrat de financement conclu en décembre 2016, le périmètre allemand du Groupe a souscrit un emprunt à hauteur de 12 millions d'euros auprès de Glencore International AG, dédié spécifiquement à financer les besoins en fonds de roulement du périmètre allemand du Groupe résultant de la mise en production du nouveau four de réduction de Weser-Metall GmbH.

Les équipes de Weser-Metall GmbH, assistées d'experts indépendants spécialisés, poursuivent leurs efforts dans l'objectif d'aboutir à un fonctionnement conjoint satisfaisant du four principal (BSF) et du four de réduction2.

Au vu de ces éléments, le Conseil d'administration de Recylex S.A. appelé à arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2018 se tiendra le vendredi 28 septembre 2018.

Recylex S.A. publiera ses résultats financiers semestriels 2018, les comptes consolidés du premier semestre 2018 ainsi que son Rapport Financier Semestriel 2018, le vendredi 28 septembre 2018 (après Bourse).

Sebastian Rudow, Président et Directeur général de Recylex S.A., a déclaré : « Conformément à notre objectif, nous avons trouvé un accord avec nos partenaires financiers pour nous donner plus de temps afin de réaliser des améliorations et ajustements techniques au niveau de notre fonderie dans sa nouvelle configuration. Outre les changements organisationnels intervenus au sein du périmètre allemand du Groupe, nos équipes dédiées et les experts industriels missionnés travaillent à de nouvelles améliorations sur les deux fours afin d'accroître notre production de plomb. Nous sommes au cœur de notre transformation industrielle et prêts à développer l'avenir du groupe Recylex. »

