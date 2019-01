Recylex : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la clôture - Mercredi 9 janvier 2019 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

-9,87% à 6,35 euros)Recylex est pénalisé par une mauvaise nouvelle concernant sa fonderie de plomb allemande de Nordenham. Le spécialiste français du recyclage des batteries au plomb a été contraint d'avancer l'arrêt de maintenance, prévu à la fin du premier semestre 2019, après avoir constaté une usure avancée des briques réfractaires de son four principal (four BSF). Cette usure précoce s'explique par le changement de mode de fonctionnement depuis sa connexion avec le nouveau four de réduction et aux difficultés techniques qui en ont résultées.