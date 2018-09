Recylex : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance -Lundi 3 septembre 2018 Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-7,35% à 6,49 euros)Recylex poursuit sa chute entamée vendredi (-9,50%). Le spécialiste du recyclage du plomb et du zinc a pris les investisseurs de cours en reportant à une date ultérieure la publication de ses résultats financiers semestriels consolidés 2018 prévue le 6 septembre prochain. Le groupe a expliqué que le ralentissement de la production de plomb - lié à des difficultés dans l'intégration du nouveau four de réduction - avait impacté significativement sa situation financière, de sorte que les objectifs financiers prévisionnels au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2018, fixés en décembre 2016 dans le cadre du financement du projet de nouveau four de réduction, ne pourront pas être atteints.