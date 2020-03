Recylex : Information sur les discussions en cours avec les partenaires financiers et impact du virus Covid-19 sur l'activité du Groupe

Calendrier des discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand 1

Suite à son communiqué de presse du 21 février 2020, le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) indique que, dans le cadre des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand, l’examen global de l’état d’avancement des projets de cessions d'actifs, prévu mi-mars 2020 précédemment2, aura désormais lieu fin avril 2020.

Pour rappel, le sous-groupe allemand a obtenu une extension du calendrier de ces discussions visant à restructurer sa dette jusqu’au 31 mai 2020, sous certaines conditions2. Dans ce cadre, les partenaires financiers examineront d’ici fin avril 2020 si et à quelles conditions leur financement pourrait être maintenu jusqu'au 31 mai 2020.

Recylex tiendra les investisseurs informés des développements des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.





Impact du virus Covid-19 sur l'activité du Groupe

Dans une situation déjà difficile en raison de sa restructuration actuelle, le groupe Recylex suit de près l'évolution et les effets de l'épidémie du virus Covid-19 sur sa situation de trésorerie, ses activités ainsi que sur la protection de ses salariés.

En raison des dernières mesures de restriction, notamment en France, qui auront un impact sur la disponibilité de ses salariés, des risques liés à l'évolution de la demande de ses clients, à la capacité de ses fournisseurs à continuer à fournir des biens et services, ainsi que de la forte baisse générale actuelle des prix des métaux, le Groupe a déjà pris certaines mesures.

L'arrêt programmé de maintenance de la fonderie de Weser-Metall GmbH doit être reporté à une date ultérieure. Dans le contexte de l'épidémie du virus Covid-19, certains prestataires de services nécessaires aux travaux de maintenance ne sont pas autorisés à se déplacer et le déploiement sur site d'un nombre important d’employés de prestataires externes est impossible au regard des risques et des restrictions sanitaires.

Par ailleurs, dans les segments Plomb et Plastique en France, le Groupe a décidé de réduire les fonctions de production au minimum. A partir du lundi 23 mars 2020, les activités des usines de recyclage de batteries au plomb usagées en France et celles de C2P France seront réduites jusqu'à nouvel ordre à la maintenance, la réception et l'expédition des livraisons prévues. Les activités de la société Harz-Metall GmbH se poursuivent pour l'instant et seront réévaluées en permanence.

Afin d'adapter son organisation à la situation, le Groupe a déjà mis en place, dans la mesure du possible, le télétravail pour ses employés et commence à mettre en œuvre du chômage partiel dans le cadre des mesures de soutien prises par les gouvernements français et allemand. En outre, le groupe examine en permanence d'autres mesures.

A ce stade, les activités des autres sociétés (Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH, PPM Pure Metals GmbH, Recytech S.A.) ne sont pas affectées.

Recylex poursuit l'examen des impacts potentiels de cette situation sur ses approvisionnements, ses flux logistiques, son activité ainsi que sur sa situation financière.





Point sur la situation financière

Au 29 février 2020 :

L’endettement net du sous-groupe allemand a atteint 161,2 millions d’euros, contre 159,9 millions d’euros au 31 janvier 2020. Cette hausse s’explique principalement par le tirage en février 2020 sur le financement-relais à hauteur de 3,0 millions d’euros en partie compensée par une hausse de la trésorerie disponible de 1,9 million d’euros.

L’endettement net de la société mère Recylex S.A. s’élevait à 41,2 millions d’euros, contre 43,9 millions d’euros au 31 janvier 2020. Cette variation s’explique principalement par la variation de la position nette de trésorerie.

L’endettement net consolidé du Groupe s’élevait à 183,0 millions d’euros contre 184,4 millions d’euros au 31 janvier 2020.





