Recylex S.A. : Besoins prévisionnels de trésorerie complémentaires pour 2019

Suite au communiqué de presse du 31 mai 2019 et dans le cadre des discussions en cours concernant le financement de son sous-groupe allemand1, Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce aujourd'hui que les partenaires financiers ont été informés des besoins prévisionnels de trésorerie complémentaires du sous-groupe allemand pour 2019.

Initialement estimés à 27,0 millions d'euros, ces besoins sont aujourd'hui évalués à 44,4 millions d'euros pour 2019. Ce montant additionnel de 17,4 millions d'euros est principalement dû à la détérioration significative des facteurs suivants par rapport aux prévisions initiales établies dans le cadre du financement en discussion :

La persistance de difficultés techniques au niveau de la fonderie de plomb de Weser-Metall GmbH, malgré les récentes améliorations, engendrant des niveaux de production insuffisants,

La dégradation très récente des conditions commerciales, en particulier dans l'activité oxydes Waelz du segment Zinc (forte hausse des frais de traitement versés aux producteurs de zinc) ; cette activité a également été impactée par une baisse temporaire de ses performances industrielles suite à l’arrêt de maintenance programmé de Harz-Metall GmbH effectué au deuxième trimestre 2019,

La forte baisse des cours du zinc et du plomb exprimés en euros, qui ont respectivement diminué de -12% et -8% depuis le 1er janvier 2019.

Pour rappel, les partenaires financiers du sous-groupe allemand avaient reporté au 30 juin 2019 leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement existant, ainsi que les remboursements dus au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2019 à cette même date. Le sous-groupe allemand bénéficie également d'un financement-relais de Glencore International AG, dont l’échéance avait été reportée jusqu'au 30 juin 2019, pour un montant de 21,3 millions d'euros, correspondant aux besoins de trésorerie prévisionnels du sous-groupe allemand jusqu’à cette date.

Dans un contexte qui a désormais évolué à la lumière des informations précitées, les partenaires financiers analysent leur position et le Groupe tiendra les investisseurs informés de l’évolution de la situation.

1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 29 avril 2019 , du 15 mai 2019, du 24 mai 2019 et du 31 mai 2019.

Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux de haute pureté. Acteur majeur de l'économie circulaire grâce à son savoir-faire historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 365 millions d'euros en 2018 et emploie plus de 730 personnes.

