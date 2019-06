Recylex S.A. : Demandes aux partenaires financiers

Suite au communiqué de presse du 17 juin 2019, Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce jour que :

Le sous-groupe allemand a demandé à ses partenaires financiers 1 de reporter au 31 juillet 2019 leur droit de résiliation anticipée du financement existant (obtenu en décembre 2016) ainsi que de reporter jusqu'à cette même date les remboursements dus au 31 décembre 2018, au 31 mars 2019 et au 30 juin 2019.

de reporter au 31 juillet 2019 leur droit de résiliation anticipée du financement existant (obtenu en décembre 2016) ainsi que de reporter jusqu'à cette même date les remboursements dus au 31 décembre 2018, au 31 mars 2019 et au 30 juin 2019. Le sous-groupe allemand a également sollicité auprès du consortium bancaire le report au 31 décembre 2019 de la disponibilité d’une tranche du financement existant (à hauteur de 2,4 millions d’euros). En cas de refus de ce report ou de non-mise à disposition de cette tranche, le montant du besoin prévisionnel de trésorerie du sous-groupe allemand nécessaire pour l’ensemble de l’année 2019 2 serait augmenté de ce montant.

serait augmenté de ce montant. Le sous-groupe allemand a demandé un report au 31 juillet 2019 de la date d'échéance du financement-relais accordé par Glencore International AG jusqu’au 30 juin 2019. Le sous-groupe allemand a également demandé une augmentation de son montant à hauteur de 5,7 millions d'euros, ce qui porterait son montant total à 27,0 millions.

Le contexte fortement dégradé dans lequel le sous-groupe allemand opère, notamment avec des niveaux de production insatisfaisants et des volumes de ventes en baisse de Weser-Metall GmbH, pourrait générer de nouveaux besoins de trésorerie à court terme. Dans ce contexte difficile, le risque de liquidité du sous-groupe allemand s'est accru3.

Ces demandes de report ont été faites afin de donner à toutes les parties le temps d'analyser leur position et leurs options à la lumière des dernières informations2.

Le Groupe tiendra les investisseurs informés de la position des partenaires financiers sur ces demandes.

